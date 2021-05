Se billedserie Fighterne i spidsen med 17-årige Kristine Kayser helt i front. Foto: Per Christensen

Ung fighters historie satte Stafet For Livet i gang

Roskilde - 29. maj 2021

Roskilde Garden førte an med musik og march, da 2021-udgaven af Stafet For Livet Roskilde lørdag blev sat i gang i Svogerslev. Mere end 330 deltagere havde tilmeldt sig arrangementet, som sætter fokus på Kræftens Bekæmpelses arbejde med forskning, patientstøtte og oplysning. Det sker ved, at de tilmeldte enten går eller løber igennem igennem de 24 timer, begivenheden varer.

Stafet For Livet startede op i 2014, og Anni Jacobsen har været med siden 2017. Hun står normalt for underholdning, musik og børnenes aktiviteter til arrangementet, men i år er hun desuden næstformand, kasserer og holdkaptajn for Virtuel gåtur-holdet.

- Vi er for at støtte op om dem, der har kræft, og så samler vi penge ind til Kræftens Bekæmpelse og giver støtte til fighterne, fortæller hun.

Fighterne er deltagere i stafetten, som har eller har haft kræft, og som vælger at deltage iklædt den gule fightertrøje. Ligesom mange andre af dem, der er involverede i Stafet For Livet, har Anni Jacobsen også haft kræften tæt inde på livet.

- Jeg har mistet min mor, min mormor, min moster og min fætter til kræft, og så har jeg lige mistet en gammel veninde, som havde været igennem kemo tre gange. Hun døde her for en måneds tid siden, siger Anni Jacobsen, som sidste år selv fik fjernet en knude i halsen, der dog ikke indeholdt kræft.

- Det er fedt, at jeg kan få lov til at sprede min historie, siger Kristine Kayser, der i 2019 fik konstateret kræft i en alder af 15 år. Foto: Per Christensen

Ung fighter Da stafetten lørdag begyndte ved Lynghøjsøerne i Svogerslev, var det med æresgæsterne, fighterne, i spidsen for holdene. Her var 17-årige Kristine Kayser med, og hun holdt også en tale, inden starten gik.

- Det er meget fedt at få den mulighed og dejligt at blive tilbudt det. Jeg synes også, det er fedt, at jeg kan få lov til at sprede min historie endnu mere, end den allerede er blevet, siger hun.

Kristine Kayser fik konstateret en sjælden form for kræft i 2019, da hun var 15. Netop kræft blandt børn og unge har fået et ekstra fokus til årets arrangement, og udover Kristine Kaysers tilstedeværelse som fighter fyldte det også i den tale, næstformand Anni Jacobsen holdte.

Kristine Kayser fortæller, at hun i dag har det godt og prøver at nyde sin ungdom.

- Jeg værdsætter livet meget mere end før. Hvis jeg sammenligner med mange af mine venner, så er de meget sådan: »Jeg gider ikke det her« eller »Hvor er jeg træt af det her«. Hvor jeg siger: »Lad os se det positive i det og bare være glade for, at vi er her og har muligheden for at kunne gøre de forskellige ting«.

Den 17-årige handelsskoleelev har ikke været en del af Stafet For Livet før, men er glad for ved at bære den gule fightertrøje at markere, at hun har besejret kræft. Hun greb straks muligheden, da hun fik tilbuddet om at holde tale ved årets arrangement.

- Jeg har før holdt taler om min historie, så det er meget sjovt også at gøre det lokalt. Folk har måske set mig på mit arbejde eller kender mig, og her kan de få hele historien fortalt forfra, siger Kristine Kayser.

Anni Jacobsen, der er næstformand, kasserer, holdkaptajn og tovholder på underholdningen ved Stafet For Livet, holdt tale, inden starten gik. Foto: Per Christensen

Anderledes arrangement Undervejs i Stafet For Livet samles der penge ind til Kræftens Bekæmpelse, og man er før nået over 100.000 indsamlede kroner. Pandemien var sidste år skyld i, at begivenheden måtte aflyses. I år løber arrangementet af stablen - men i en anderledes form end før.

- Vi plejer at holde det nede i Byparken, hvor vi samles dernede alle holdene. Men det kunne vi ikke i år på grund af corona. Så vi har valgt at lave det decentralt rundt i Roskilde, forklarer Anni Jacobsen.

Det betyder, at Team Svogerslev-holdet afholder arrangementet ved Lynghøjsøerne, mens de andre hold deltager andre steder i byen. Både plejehjemmet Himmelev Gl. Præstegård og et privatarrangeret hold fra Himmelev er for eksempel med fra Himmelev, ligesom den store gruppe fra JGI Gymnastik deltager i Jyllinge. Og det er sandsynligt, at denne spredte variant af arrangementet vil gentage sig de kommende år, lyder det.

Ved Jyllinge Hallerne afholdes også lysceremoni lørdag klokken 22, hvor der tændes lys til støtte for dem, der kæmper med kræft, og til minde for dem, der har mistet livet til sygdommen. Stedet danner ligeledes rammen for afslutningen på årets Stafet For Livet. Det sker søndag ved middagstid.

Roskilde Garden førte an med musik og march, da 24 timers Stafet For Livet lørdag begyndte i Svogerslev. Foto: Per Christensen