Ung duo med tre måneder på bagen har allerede udgivet deres anden single

Det er de færreste bands, der kan prale med, at de allerede har udsendt to singler kun tre måneder efter, de er blevet dannet. Men det er tilfældet med elektropopduoen Strobe, som torsdag den 7. maj udsendte deres anden single »Paper Planes«, efter at de i slutningen af marts debuterede med singlen »Bleed Me Dry«.