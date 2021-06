Se billedserie Frederikke Kiærulff-Skytte er selv flyttet til en ny lejlighed på Musicon Foto: Jan Partoft

Ung V-kandidat til byrådet: Jeg fortsætter mormors politik

Roskilde - 11. juni 2021 kl. 06:09 Af Foto: Jan Partoft Kontakt redaktionen

Venstres unge kandidat Frederikke Kiærulff-Skytte er ganske vist ikke opvokset i 'Mormors kolonihavehus'. Men til gengæld har hun fået sin store politiske interesse og lært meget af sin mormor Marianne Kiærluff, der i øjeblikket repræsenterer Venstre i Roskilde Byråd.

- Helt fra lille har jeg været med mormor rundt til Grundlovs-møder eller indvielser.

- Jeg husker, f.eks. at jeg var med ved første spadestik til det nye rockmuseum 'Ragnarock'. I virkeligheden var det var da fantastiak, at vi fik sådan et her i Roskilde. Det er et rigtigt interessant museum, og jeg har været der flere gange, bl.a. til den store Gasolin-udstilling, fortæller Frederikke.

- Når jeg nu stiller op for Venstre, er det, fordi jeg opfatter det som et parti på midten. Det svarer også til de værdier, som jeg er vokset op med og går ind for.

Vil ændre på tingene

- Jeg er blevet interesseret i politik, fordi man ad den vej kan ændre på tingene.

- Fra mormor har jeg lært meget om den politiske proces. F.eks. om hvordan man skal være positiv ved at lytte til borgerne og de andre partier for at høre, hvad de mener. På den måde kan man finde frem til gode løsninger, og det gælder altid om at tage folk alvorligt.

- I hvert fald skal man ikke afvise dem, før man har prøvet at gøre noget ved deres problemer, fortæller Frederikke.

Et af hendes vigtigste programpunkter er, at Roskilde skal have flere tilbud til de unge:

- Vi mangler et ungdomsmiljø med musik, og andre tilbud. Der er også brug for flere boliger, som de unge kan bo i og betale. Det må vi gøre mere ved nu, efterhånden som både Trekroner og Musicon bliver udbygget.

- På Musicon har vi også et bryggeri og andre små virksomheder, der prøver at skabe ekstra liv. Den slags skal vi have mere af, siger Frederikke Kiærulff-Skytte.

For meget støj

I de år hun nu har boet på Musicon, har Frederikke også opdaget, at støjen fra motorvejen er et meget alvorligt problem i den sydlige del af Roskilde.

- Vi har brug for en ordentlig lydafskærmning. Den skal både være effektiv og gerne pæn samtidig, når vi nu skal i gang alligevel.

Hvis hun bliver valgt til byrådet, vil Frederikke gerne være med i Klima- og Miljøudvalget.

- Vi bliver jo nødt til at gøre noget for at redde klimaet. Det kunne jeg godt tænke mig at være med til, fortæller den unge kandidat fra Venstre.

tk Blå bog

Navn: Frederikke Kiærulff-Skytte

Alder: 22 år.

Født og opvokset i Gundsømagle, hvor:

Faderen er ansat hos BEC og

Moderen er pensionsrådgiver.

Hun er i gang med en business-uddannelse på CBH.

Derefter vil hun gerne være ejendomsmægler og håber at få en stilling som trainee (hvilket betyder lærling på dansk)

I 2018 flyttede hun til en lille studiebolig på Musicon og er nu rykket til en større lejlighed med sin kæreste.