Chili Preisler-Andersen er i år blevet student på ?Amtet?, hvor hun fandt ud af, at der er brug for en bredere indsats for at rette op på uretfærdighederne.

Ung S-kandidat: Uretfærdighederne fik mig med i politik

Roskilde - 17. juli 2021 kl. 06:26 Af Torben Kristensen Kontakt redaktionen

- Jeg blev politisk interesseret og aktiv, fordi jeg gerne ville gøre noget ved de uretfærdigheder, som jeg oplevede. Først var det i skolen og uddannelses-systemet, men senere har jeg fundet ud af, at det også gælder på mange andre områder i samfundet.

Sådan fortæller den nyudsprungne student fra 'Amtet' Chili Preisler-Andersen, der stiller op som nummer 12 på Socialdmokratiets liste ved efterårets valg til Roskilde Byråd.

- Jeg har altid fulgt med i samfundesforhold og var i elevrådet på Hedegårdenes Skole, ligesom jeg i den seneste periode har været på 'Amtet' (Roskilde Gymnasium).

- I en periode var jeg også aktiv i den ungdomsorganisation, som Folkekirkens Nødhjælp har. Det handlede om at hjælpe mennesker i andre dele af verden, når de af den ene eller anden grund var kommet i en situation, hvor de havde behov for assistance.

Mod uligheder En indsats imod ulighed er et gennemgående træk i Chili Preislers engagement.

- For to år siden meldte mig ind hos DSU, fordi jeg efterhånden nåede frem til, at uretfærdighederne findes på mange punkter i samfundet. Derfor kan man heller ikke løse problemerne alene gennem uddannelse. Det kræver en bredere indsats, forklarer hun.

I Roskilde ser hun gennem de senere år en negativ tendens til, at folk kommer til at leve mere opdelt i byens forskellige kvarterer.

- Jeg vil arbejde for, at vi fortsat får en blandet befolkning, også indenfor de forskellige geografiske områder.

- Hvis vi skal sikre et samfund, hvor vi kender hinanden og har tillid til andre, er det afgørende, at vi lever sammen med folk, der måske ikke lige ligner os selv.

Gaver til børnefødselsdagen Chili Preisler forklarer, at den voksende sociale opdeling i Roskilde også har betydning på byens skoler.

- Her ønsker jeg også en bedre blanding, så man ikke kun er sammen med en bestemt type elever. Det er vigtigt for vores demokrati, mener hun.

Mens hun gik i folkeskolen oplevede hun den stigende social forskel. Nogle af dem i klassen kom ikke længere til børnefødselsdage, og på den måde blev de sat udenfor. Det er både kedeligt og ærgerligt.

- Jeg ved ikke lige, hvad man kan gøre. Måske indføre regler om, at en gave ikke må koste mere end et bestemt beløb - eller at der slet ikke skal være gaver.

- En anden vigtig indsats kan være, at give gratis medlemsskab i fodboldklubben eller hos spejderne til dem, som ellers ikke har råd. Så kan de også være med og bliver fortsat en del af fællesskabet - i stedet for at blive sat udenfor.

Lærte meget i FDF Den unge student har selv været medlem af Frivilligt Drenge- og Pigeforbund, hvor hun lærte meget.

- Her fik jeg ledererfaring, når jeg skulle stå i spidsen for nogle aktiviteter og instruere de andre i noget. På den måde får man en god erfaring i at kunne fungere sammen med de andre, fortæller hun.

Efter studentereksamen har Chili Preisler nu planlagt et sabbat-år. Her vil hun bruge tid på den kommende valgkamp - og gerne arbejde som lærervikar for at tjene nogle penge.

- Jeg har aldrig i folkeskolen været med til at drille en vikar, men syntes derimod, det var synd for dem, bedyrer hun.

Glad for Roskilde Da hun var yngre, syntes Chili Preisler, at det måtte være sjovere at leve i en storby som København. Men i dag vil hun ikke bytte.

- I Roskilde har vi så mange muligheder og en dejlig natur rundt om byen.

Hun havde billet til Festivalen i både 2020 og 2021, men den bliver nu overført endnu en gang til næste år.

- Vi har så mange fine foreninger og attraktive aktiviteter i Roskilde. Den slags vil jeg gerne være med til at udbygge, for det skaber et godt liv, og derfor er jeg også så glad for at være her i Roskilde, siger hun.

tk Blå bog

Navn: Chili Preisler- Andersen

Født: 2001.

Født og opvakset på Gormsvej.

Moderen er familievejleder i Fakse Ladeplads.

Faderen er leder af flere institutioner på Amager.

Ni år i folkeskolen på Hedegårdene.

Tog derefter et sabbatår med arbejde i Århus for De Danske Skoleelever.

Samfundessproglig student i år fra 'Amtet'.

Formand for Roskilde-afdelingen af DSU, hvor hun meldte sig ind i 2019.

Opstillet som nr. 12 på Socialdemokratiets liste ved valget til Roskilde Byråd i efteråret.