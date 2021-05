Politiet spottede fredag morgen en bil med forkerte nummerplader på - og endte med at beslaglægge bilen. Foto: Sarah Maria Winther

Undgik den sorte gryde, men mistede bilen

Roskilde - 07. maj 2021 kl. 14:24 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen

Visse personer kommer i konflikt med loven med så hyppige mellemrum, at de nærmest er dus med samtlige lokale politibetjente.

Om det også er tilfældet for den 42-årige mand, der blev stoppet ved Shell-tanken i Ringstedgade i Roskilde fredag morgen, vides ikke, men sikkert er det, at han et hav af gange har stået ansigt til ansigt ikke kun med politibetjente, men også med dommere i retten på grund af et alenlangt synderegister, der har indbragt ham et overordentligt stort antal domme gennem årene. Udtrykt diplomatisk har han stor erfaring i samarbejde med myndighederne.

Årsagen til, at han blev standset denne gang, var, at nummerpladerne på den bil, han kørte i, ikke passede til bilen.

Det spottede en patrulje, som også kunne konstatere, at den 42-årige ikke havde noget kørekort. Han er nemlig for længst blevet frakendt retten til at føre bil.

Inden for de seneste tre år er han to gange tidligere blevet taget i at køre bil, og det fik konsekvenser.

Når det er tredje gang, »tager vi ham og putter ham i gryden,« lyder teksten i børnesangen.

I virkeligheden er det knap så dramatisk, men politiet benyttede sin ret til under de givne omstændigheder at beslaglægge bilen. Den beslaglæggelse skal senere afprøves i retten, hvor også den 42-årige kan imødese en form for straf.

At han på et tidspunkt ville blive stoppet igen, og at det ville koste ham bilen, havde den 42-årige formentlig kalkuleret med.

I hvert fald var den bil, han kørte i, en mindre model med 22 år på bagen, så den repræsenterede næppe nogen voldsomt stor værdi.

