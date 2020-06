Foto: Jens Wollesen

Send til din ven. X Artiklen: Undersøgelse viser: Her er borgerne generelt trygge i deres nabolag Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Undersøgelse viser: Her er borgerne generelt trygge i deres nabolag

Roskilde - 16. juni 2020 kl. 10:02 Af Christina Ledertoug Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Borgerne i Midt- og Vestsjælland er generelt trygge i deres nabolag og har tillid til, at politiet er der, når der er behov for det. Tilliden til politiet er størst i et af politikredsens særligt udsatte boligområder.

Det viser politiets årlige tryghedsundersøgelse, der netop er blevet offentliggjort. I undersøgelsen har borgerne svaret på, om de føler sig trygge i deres nabolag, og om de har tillid til politiet. Det skriver Midt- og Vestsjællands Politi i en pressemeddelelse.

85,6 procent af borgerne i politikredsen føler sig trygge 85,6 procent af borgerne Midt- og Vestsjælland føler sig trygge i deres nabolag. Det er på samme niveau som i 2018. Politiinspektør Michael Flemming Rasmussen, der er leder af Forebyggelse og Nærhed i Midt- og Vestsjællands Politi glæder sig over resultatet af tryghedsundersøgelsen: - Jeg er rigtig glad for, at borgerne her i politikredsen stadig føler sig trygge i deres nærområde. Vi har igennem flere år arbejdet målrettet på at være synlige og tilgængelige for borgerne i hele politikredsen. Resultatet af tryghedsundersøgelsen er meget motiverende for vores lokalbetjente, da tallene viser, at deres gode arbejde har den ønskede effekt, siger politiinspektør Michael Flemming Rasmussen.

Om Politiets Tryghedsundersøgelse: Tryghedsundersøgelsen måler trygheden og tilliden til politiet i hele landet, i de 22 særligt udsatte boligområder, i de 98 kommuner og i de 12 politikredse.

Rapporten er baseret på mere end 42.000 besvarelser, som er indsamlet fra 12. juni til 19. september 2019. Stadig høj tillid Samtidig glæder det politiinspektøren, at borgernes tillid til politiet stadig ligger på et højt niveau. 81,1 procent af borgerne i Midt- og Vestsjælland har tillid til politiet – det er samme niveau som sidste år. - Vi kan konstatere, at 4 ud af 5 borgere har tillid til, at politiet kommer, når borgerne har brug for os. Det er vi stolte af, men også ydmyge over for. Der er mange forventninger til politiet, og vi kan desværre komme ud i situationer, hvor borgerne oplever, at vi ikke helt leverer det, som de forventer. Jeg kan dog forsikre om, at vi hver dag gør alt, hvad vi kan for at leve op til borgernes forventninger og tillid, siger politiinspektør Michael Flemming Rasmussen.

Tilliden til politiet er størst i udsat boligområde i Køge Tryghedsundersøgelsens resultater fra Karlemosen – som er et af tre særlige udsatte boligområder i Midt- og Vestsjællands Politikreds – viser, at 87,8 procent af borgerne i Karlemosen har tillid til politiet. Det er højere end landsgennemsnittet, som er på 82,6 procent af borgerne. Resultatet for hele Midt- og Vestsjællands Politikreds er på 81,1 procent. - Vi er godt tilfredse med, at tilliden til politiet i Karlemosen ligger på hele 87,8 procent og i Ellemarken på 83,5 procent. Det flotte resultat skyldes formentlig politiets synlige tilstedeværelse i de særligt udsatte boligområder – og ikke mindst et godt samarbejde med boligforeninger og andre lokale aktører. Jeg er overbevist om, at det er den tilstedeværelse, borgerne i især Karlemosen og Ellemarken nu kvitterer for. I Askerød ligger andelen af borgere, der har tillid til politiet, på 79,8 procent – i 2018 var resultatet for Askerød 75,5 procent. Også i Askerød har vi en forhåbning om, at vores synlige tilstedeværelse og samarbejde med bl.a. boligforeninger vil komme positivt til udtryk i næste måling, slutter politiinspektør Michael Flemming Rasmussen.