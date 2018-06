Underskrifter skal give mere egenkontrol i grusgravene

- Det blev meget åbenlyst på mødet, at der ikke er styr på det, og i stedet for at klandre regionen for ikke at have ressourcer nok, tænker jeg, at det mest åbenlyse vil være at få indført, at alle, der får gravetilladelser, ved lov skal have egenkontrol. Ligesom restauranter eller andre virksomheder med store opgave for det offentlige har det. For vi har mange sager fra det seneste år her i Vindinge, som viser, at der ikke er styr nok på tingene, siger Mona Christensen og nævner, at der bliver gravet for langt, der bliver gravet for meget, og der bliver gravet på søndage og helligdage.