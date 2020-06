Der kom færre underretninger om mistrivsel hod børn og unge, da skoler og daginstitutioner var lukkede, men nu er tallet på vej op igen. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Underretninger er på vej op igen efter nedlukning

Roskilde - 03. juni 2020 kl. 16:16 Af Kristian Jørgensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der kommer flere og flere underretninger om bekymring for mistrivsel hos børn og unge i denne tid. Det behøver dog slet ikke at være et dårligt tegn.

Antallet af underretninger dykkede kraftigt under coronanedlukningen af skoler og dagtilbud, da lærere og pædagoger ikke kunne observere, om børnenes adfærd gav grund til bekymring for deres trivsel.

Roskilde Kommunes børn og ungechef er dog ikke klar til at konkludere noget på baggrund af, at der nu er ved at være lige så mange underretninger som på samme tid sidste år.

- Det er ikke sådan, at vi har et bestemt kvalitetsmål for, hvor mange underretninger vi gerne vil have. Vi vil gerne have, at alle borgere og fagpersoner reagerer på børn i mistrivsel. Det er klart, at vi har fulgt med i denne her periode, om det har haft stor betydning, at de børn og unge ikke er kommet i de skoler og dagtilbud, hvor de normalt er kommet, og hvor voksne kan reagere på deres adfærd, siger Kristina Mikkelsen.

Underretninger i Roskilde Før nedlukning (1/1-11/3): 468

Under nedlukning (11/3-15/4): 114

Efter åbning af skoler og dagtilbud (16/4-25/5):

Underretninger i samme perioder sidste år.

1/1-11/3: 306

11/3-15/4: 156

16/4- 25/5: 198 Har været bekymrede Hun peger på, at det på nuværende tidspunkt er svært at konkludere noget om nedlukningens effekt på mistrivsel blandt børn, som ikke kun foregår i hjemmet.

- Underretninger er mange ting, og nogle børn har måske en mindre bekymrende adfærd i denne her tid. Der kan være nogen, der har haft rigtig godt af en roligere periode, så det er ikke så sort/hvidt, siger hun.

Selvom der ikke er et 1:1-forhold mellem skolelukning og mere mistrivsel i hjemmene, har der været grund til bekymring under nedlukningen.

- Vi har grundlæggende den bekymring, at udsatte børn og unge har rigtig godt af at komme i dagtilbud og skole. Når de ikke kan komme det i en længere periode og ikke har den fortrolighed med kammerater og voksne, kan det være særligt bekymrende for nogle børn og unge. Vi har da været bekymrede for, hvor længe den periode skulle vare, og hvordan det ville påvirke de børn, siger Kristina Mikkelsen.