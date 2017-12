Holbæk. Roskilde bank i Slotscentret. Foto: Peter Andersen. Foto: Foto: Peter Andersen

Underdirektør er glad og tilfreds

Roskilde - 04. december 2017 kl. 18:03 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Tidligere underdirektør Allan H. Christensen er ikke længere en del af Roskilde Bank-sagen, som Finansiel Stabilitet har anket til Højesteret.

FS har skåret sagen til, så kravet nu »kun« er cirka en tredjedel af det oprindelige krav på en milliard kroner, og så kravet hverken er rettet imod Allan H. Christensen eller den eksterne revision.

- Jeg har talt med Allan, og han er både glad og tilfreds, siger hans advokat, Thomas Norvold.

Meddelelsen fra FS var ikke overraskende for nogen af dem.

- Det er sådan, vi har haft det hele tiden. Allan var en ansat funktionær, der passede sit arbejde, og det har vi fået rettens ord for. Jeg har opfattet det som en fejl, at han blev draget ind i sagen, for han var ikke en del af direktionen, selv om han havde titel af underdirektør, siger Thomas Norvold.

Advokaten har ikke set ankeskriftet, men undrer sig over, at FS har valgt at anke sagen. Han medgiver, at Østre Landsret kom med kritik af banken, men i hans øjne savner anken et formål.

- Tænk på alle de penge, staten bruger på det. I landsretten sagde Finansiel Stabilitets direktør selv, da han afgav forklaring, at FS kun fører sager, som man regner med at kunne få noget ud af. Men så giver det slet ingen mening med Roskilde Bank-sagen i Højesteret, for der er ingen af dem, der fortsat er omfattet af sagen, som har penge i den størrelsesorden, kravet lyder på. I forvejen har man blevet ikendt at dække sagsomkostninger på 75 millioner kroner og har brugt 50 millioner kroner på egne advokater. Nu skal man bruge yderligere 50-60 millioner kroner på at føre sagen i Højesteret. For hvad? spørger Thomas Norvold, der minder om, at det er en civil erstatningssag.