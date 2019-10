Trætte budgetforhandlere efter underskrivelsen af budgetaftale. Fra venstre de to DF'ere Gitte Simoni og Merete Dea Larsen, Radikale Venstres formand Karin Horsted Berg og partiets byrod, Jeppe Trolle, samt tre socialdemokrater - gruppeformand Henning Sørensen, politisk ordfører Gitte Kronbak Nielsen og borgmester Tomas Breddam. Foto: Steen Østbjerg

Umage budgetgruppe dæmper skattehop

Roskilde - 06. oktober 2019 kl. 21:28 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Tomas Breddams første budget som borgmester kom søndag i hus med et par overraskende og ganske umage forligspartnere.

Budgetaftalen er indgået mellem Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre.

- Ingen af os havde forestillet os, at det skulle være denne gruppe, der sad tilbage. I mange andre sammenhænge kunne det have været en problematisk konstellation, men vi har været i stand til at lægge de ideologiske forskelle til side og samle os om at løse de udfordringer, Roskilde Kommune står over for, siger Tomas Breddam (S).

De tre partier har langt hen ad vejen holdt fast i de fire pinsepakker, som blev vedtaget i juni, og som samlet indeholdt effektiviseringsinitiativer for 125 millioner kroner. Omkring 100 millioner kroner af dem er at finde i budgetforliget.

Samlet set opererer forliget med et anlægsbudget, der er reduceret til cirka 160 millioner kroner, og et samlet budgetoverskud på 13,8 millioner kroner, og det er som udgangspunkt uden de skatteforhøjelser på 95 millioner kroner, kommunen har søgt om at gennemføre. Det er dog ikke ensbetydende med, at skattestigninger bliver undgået. Kommunen vil straffrit kunne sætte skatten op med 11,5 millioner kroner, fordi dækningsafgiften blev sat en smule ned både i 2014 og 2015. Det provenu, som kommunen sidenhen er »gået glip af« som følge af sænkelsen af dækningsafgiften, er 11,5 millioner kroner, og en skattestigning på et tilsvarende beløb nu vil ikke udløse økonomisk sanktion. Derfor anser Tomas Breddam det for sandsynligt, at der vil komme en stigning af grundskylden af den størrelsesorden, men om det bliver tilfældet, vides tidligst mandag.

I forliget indgår der ingen ekstra indtægter fra øget grundskyld, og skulle der komme grønt lys for en forhøjelse af grundskylden, så vil den ekstra indtægt indgå som en yderligere styrkelse af kommunekassen.

- Mit sigte har været på økonomien, og det her forlig giver et plus på bundlinjen både næste år og de efterfølgende år. Det har vi også brug for i de her år, hvor likviditeten har det svært. Derudover synes jeg, vi også har lavet et stærkt forlig i forhold til at dreje kommunen ind på klimadagsordenen. Selv om forligspartierne ikke har samme syn på den problemstilling, er vi samledes om nogle fine og konkrete initiativer, som vi kunne blive enige om. Det er rart at se, at selv om vi ikke ser ens på det, så har vi et stærkt sammenhold og kan samles om det her, som faktisk er en god bid, siger Tomas Breddam.

Dansk Folkepartis Merete Dea Larsen erkender, at partiet har måttet sluge mange kameler for at være med i det endelige budgetforlig.

- Men vi oplevede for første gang det, vi har ønsket i mange år - at når man har de her voldsomme besparelser, at man så også styrer sig på udvidelserne. Det kunne vi hurtigt mærke, at det også var det, socialdemokraterne oprigtigt havde i sinde at føre igennem, og det gjorde, at vi blev siddende. Vi har absolut spist mange besparelser, som vi har svært ved at stå på mål for, og den eneste årsag til, at vi gør det, er, at der ikke er kommet udvidelser, som gør de besparelser til grin. Og så er det vores vurdering, at der ikke komme de store skattestigninger, så der kommer ingen kombination at skattestigninger, serviceforringelser og takstforhøjelser. Den kombination har vi det meget svært med, og det er den, vi har prøvet at arbejde med, siger Merete Dea Larsen.

Hun oplevede også et »dejlig realistisk Socialdemokrati« i forhold til anlægsbudgettet, hvor ambitionerne er blevet nedgraderet, så de passer til kommunens økonomiske situation. Mange projekter er blevet barberet lidt ned eller udskudt. »Tingene er blevet rundbarberet på en konstruktiv måde,« siger Merete Dea Larsen.

»Rundbarberingen« berører blandt andet Kulturstrøget og Kulturskolen.

- Vi havde mange andre torne, vi gerne ville have været af med, men vi ved også, at rammerne er snævre, siger Merete Dea Larsen.

Radikale Venstre havde tre fokus ansvarlighed på tre områder, siger partiets byrådsmedlem, Jeppe Trolle.

- Økonomisk har vi kæmpet benhårdt for, at alle fire pinsepakker skulle komme igennem, så vi lander på det bedst mulige økonomiske resultat. Vi lander på et plus på 13,8 millioner kroner, og hvis skattestigningerne kommer igennem, bliver det endnu bedre, så det går den rigtige vej, siger Jeppe Trolle.

De to andre radikale fokuspunkter var social og klimamæssig ansvarlighed. Den sociale ansvarlighed er intakt gennem afsættelsen af de nødvendige 35 millioner kroner, som skal rette op på voksensocialområdet, og pengene kommer på skattestigninger kun på ejendom. Og på klimaområdet sættes der nu et mål om at en 25 procents reduktion af CO2-aftrykket fra den mad, der serveres i alle kommunens køkkener.

- Et andet konkret mål, der har holdt hårdt, - ikke mindst efter at S inviterede nogen ind i rummet, der mildest talt ikke deler vores ambitioner på klimaområdet - er, at vi genoptager investeringerne i vedvarende energi med 2,5 millioner kroner om året, siger Jeppe Trolle, der til gengæld må leve med, at både kunstgræsbanerne og Vor Frue Skole overlever.

