Ulovlig arbejdskraft på byggeplads

Den 40-årige havde ikke arbejdstilladelse i Danmark og blev derfor anholdt og sigtet for at overtræde udlændingeloven. Han blev taget med til politistationen til afhøring, hvor han vedtog en bøde i sagen. Den 40-åriges sag blev efterfølgende forelagt Udlændingestyrelsen, som afgjorde, at han kunne administrativt udvises af Danmark med et indrejseforbud i to år.