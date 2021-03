En 30-årig meget letpåklædt mand spredte med sin optræden utryghed i Svogerslev. Foto: Kenn Thomsen

Uligevægtig Tarzan dansede på kølerhjelm

Roskilde - 15. marts 2021 kl. 12:16 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen

Flere gange i løbet af lørdagen tiltrak sig en 30-årig mand fra Roskilde en del opmærksomhed i Svogerslev.

Første gang var lidt efter klokken 14, hvor han kun iført under bukser hoppede op på kølerhjelmen af en bil på Holbækvej.

I forlængelse heraf satte han sig i vejkanten, hvor vidner fik opfattelsen af, at han kunne være ved at gøre skade på sig selv.

Politiet sendte en patrulje ud for at få fat i den tydeligt uligevægtige mand, og han blev taget med på politigården, fordi han blev skønnet ikke at kunne tage vare på sig selv.

På politigården fik han varmen, mens han fortalte, at han havde låst sig ude fra sin bolig. Det var samtidig forklaringen på, at han ikke havde mere tøj på, sagde han.

Ved 18-tiden kørte et par betjente ham hjem igen, men der gik kun halvanden time, før han igen gjorde væsen af sig. Han gik rundt i nabolaget, hvor han bor, og sparkede på adskillige hoveddøre, hvilket førte til flere henvendelser til politiet fra utrygge naboer, og så måtte politiet igen til Svogerslev, hvor de - igen - fandt den 30-årige gående rundt udenfor i tarzankostume.

For anden gang blev den 30-årige taget med på politigården, men vurderingen var, at han ikke var til fare for sig selv, og at der ikke var grund til at foretage en anholdelse. Ved midnatstid blev han derfor kørt hjem igen.

Halvanden time efter løsladelsen var politiet lige ude at kigge til ham igen, men da var han ikke på sin bopæl. Hvor han befandt sig, vides ikke, men politiet har ikke fået nye anmeldelser om den 30-årige.

- Det er klart, at han er uligevægtig og nok har brug for hjælp, men så længe han ikke udgør en fare for sig selv eller andre, det er nok mere end sundhedsmæssig eller en social indsats, der er brug for, siger Martin Bjerregaard fra Midt- og Vestsjællands Politi.

Det eneste, den 30-årige er sigtet for efter lørdagens udfoldelser, er hærværk mod den bil, der fik buler i kølerhjelmen.

