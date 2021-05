Ukrudtsbrænder formentlig skyld i totalt udbrændt skur

Efter lidt før middagstid at have modtaget meldingen om bygningsbrand var brandvæsenet hurtigt på stedet. Det forlød nemlig, at branden var på vej fra skuret og ind i huset på adressen.

Brandfolk kunne ved ankomsten da også konstatere, at der var tale om en ret kraftig brand, som skuret måtte bukke under for. For at være sikker på resten af huset, blev der kaldt flere styrker til stedet, sådan at i alt seks køretøjer inden længe var på plads for at få bugt med flammerne.