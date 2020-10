Den 23-årige nægtede sig skyldig, men Rettebn i Roskilde fandt tilstrækkeligt med beviser for, at han havde begået vold under den fest, han ikke var inviteret til. Foto: Jakob Erhardt Pedersen

Uindbudt gæst ødelagde fest

Festen fandt sted i en gård til en ejendom, og det var helt bevidst, at den 23-årige ikke var blevet inviteret, for han havde gennem længere tid haft en konflikt med en af de to kvinder, der holdt festen, som han alligevel dukkede op til. Flere gæster bad ham om at gå, men han valgte at blive.