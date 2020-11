Se billedserie Man kan opleve lidt af hvert under halloweenshowet på Dyrskuepladsen. De deltagere, som kørte den 1,3 kilometer lange tur fredag, var så begejstrede, at showet blev 1,5 time forsinket. Foto: Britt Nielsen

Uhyggeligt halloweenshow: - Fedt, når folk havde reaktioner

Roskilde - 01. november 2020 kl. 17:18 Af Britt Nielsen Kontakt redaktionen

Nicolaj Madsen fra Nima Event, der står bag drive in halloweenshowet på Dyrskuepladsen i disse dage, er lørdag i fuld gang med at sætte de sidste lamper op til dagens shows.

- Vi blev 1,5 time forsinket i går. På et tidspunkt var der kø op af Maglegårdsvej. Folk skulle opleve det hele. Jeg kørte selv igennem tre gange, fortæller Nicolaj Madsen og oplyser, at de derfor har lavet flere tiltag for at få folk lidt hurtigere igennem.

Derudover har de blandt andet sat en gøgler undervejs, så deltagerne kan blive underholdt og måske stoppe lidt op, så der ikke opstår for meget kø.

- Vi sender en bil afsted i minuttet, fortæller Nicolaj Madsen, som må konstatere, at de har fundet en god måde, hvor folk kan få oplevelser på en corona-sikker måde.

- Det er fedt at være first mover. Vi lavede drive in bio lige som flere andre for at tjene penge, men nu får vi ros fra andre eventfolk. Vi tænker alt, hvad vi kan for at finde på andre drive in-oplevelser, fortæller Nicolaj Madsen.

Fedt med flere roller I et telt er skuespillerne ved at gøre sig klar. En af dem er Ursula Outzen, som kalder den første aften virkelig hård.

Hun havde regnet med, at de skulle arbejde i tre timer, men fordi der kom store forsinkelser, så endte arbejdsdagen med at være fem timer uden pauser.

- Vi vidste ikke, hvornår vi ville være færdige, siger Ursula Outzen, der bor i København og går normalt i 9. klasse på Vesterbro.

Hun er medlem af forskellige castinggrupper, og der så hun i et opslag muligheden for at være med i halloween-showet. Hun skal være skuespiller i showet næsten alle dage.

- Jeg har slet ikke dyrket halloween, men jeg er interesseret i skuespil, fortæller Ursula Outzen og taler lidt med en af de andre skuespillere om, at det måske er smart at have en snack i lommen til den lange aften.

Fredag havde hun maling i hele ansigtet og en kappe.

- Jeg var sådan en slag uhyggelig rider. Nogle stirrede bare på én, men det var fedt, når folk havde reaktioner, siger Ursula Outzen og fortæller, at hun har mulighed for at skifte rolle, så lørdag skal hun have en maske på med et mandeansigt.

Drive in halloween-showet spiller også fredag, lørdag og søndag i uge 45.