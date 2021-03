Ufravigeligt krav til Frederikssund-motorvej: Landsbyråd vil have hul igennem for cyklister

Palle Gram, formand for landsbyrådet i Gundsømagle, kalder det et ufravigeligt krav, at staten laver en cykeltunnel, hvor Frederikssundsmotorvejen krydser Holmevej. Landsbyrådet har skrevet til Vejdirektoratet og til en stribe kommunalpolitikere om sagen.

Roskilde - 31. marts 2021 kl. 06:56 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen

Siden begyndelsen af 70'erne har Frederikssundsmotorvejen stået på »skemaet« som en væsentlig sag for beboerne nord og syd for Værebro Ådal. Og tidspunktet for, om den sidste bid motorvej mellem Kildedal og Frederikssund bliver bygget, rykker nærmere.

Derfor har landsbyrådet i Gundsømagle nu skrevet til Vejdirektoratet med, hvad landsbyrådsformanden kalder et ufravigeligt krav, et ønske om en tunnel under motorvejen på Holmevej. Som projektet ser ud i dag, er der ikke tegnet en tunnel ind .

- Ønsket er, at der bliver etableret en mulighed for cyklister til at passere motorvejen, hvor den planlagte motorvej krydser Holmevej ude øst for Gundsømagle, skriver landsbyrådet og lister en række fordele ved ønsket.

Flere fordele - Man vil få en helt perfekt stille vej, blind vej fra begge sider og derfor ingen gennemkørende trafik. Det vil give rigtig gode muligheder for, at man sikkert kan køre på cykel ud til put and take-søen ved Blæsenborgvej og derfra til Stenløse. Hvis man laver cykeltunnelen, så sparer Roskilde Kommune at skulle lave en del cykelsti i området, for vi anbefaler ikke, at man cykler ad Østrupvej ud til motorvejen og videre mod Veksø. Der er ingen cykelsti på strækningen, og med motorvejen vil der komme endnu flere biler på vejen. Vejdirektoratet regner selv med 4600 biler i døgnet, hvilket gennemsnitlig giver 320 biler i timen, siger Palle Gram, formand for landsbyrådet og fortsætter:

- Det er vores opfattelse, at tunnelen ved Holmevej vil blive både billigere og mere sikker end at skulle til at lave cykelsti hele vejen til Veksø Station over motorvejen ved den nye tilkørsel.

Brevet til Vejdirektoratet er også sendt til en stribe politikere i Roskildes byråd.

- Vi har brug for, at alle partier i byrådet forstår den her problematik, så de kan tale for løsningen med en cykeltunnel, når de møder deres partifæller for at tale Frederikssundsmotorvej, siger Palle Gram.

Hvorfor ikke til Veksø? Hvorfor landsbyrådet taler for en løsning med at bruge den private fællesvej, grusvejen til Stenløse, frem for at argumentere for en cykelsti helt til Veksø Station er todelt.

- Dels er det, vi foreslår, en væsentlig billigere løsning, og når motorvejen kommer vil der komme mange flere biler nordfra, som vil søge ned mod motorvejen og dermed vil vejen til Veksø blive mere trafikeret, siger Palle Gram.

Han har talt med et par af beboerne på Blæsenborgvej, der bor ni familier i alt.

- Jeg har blandt andet talt med ham, som i dag sørger for, at vejen bliver vedligeholdt, og han, Tue Hansen, er meget positiv over, hvis vejen kunne blive en cykelvej mellem Stenløse og Gundsømagle, siger landsbyrådsformanden.