Udvist familie er efterlyst

Familien mødte ikke op på politiets udlændingecenter i Nordsjælland, da de blev indkaldt i starten af april. De vidste godt, at indkaldelsen gjaldt deres udvisning, som havde været længe undervejs, og de valgte at gå under jorden frem for at leve i et for børnene helt fremmed land med en far i kørestol.