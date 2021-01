Udvalgsformand om udflytterbørnehave: - Vi har fundet en god løsning

Debatten om at lave en udflytterbørnehave i Ågerup raser.

Forældrene er i stort tal ikke begejstrede for beslutningen, men formanden for skole- og børneudvalget, socialdemokraten Jette Henning holder fast i at det er en god beslutning.

- Baggrunden for beslutningen var, at vi gerne ville have, at familierne i Ågerup stadig kunne få passet deres børn lokalt frem for, at de skal til at køre dem endnu længere væk fra byen. Nu er de stadig tilknyttet den institution, de kender i byen, siger Jette Henning om den udflytterbørnehave, som kommunen vil etablere, hvor de ældste børn bliver kørt i bus til Jyllinge til den nedlagte fritidsklub Engen.