Udvalgsformand om store lastbiler på lille vej: Det har udviklet sig over tid

Roskilde - 27. maj 2021 kl. 13:05 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen

Roskilde Kommune har sat luppen på trafik med store lastbiler på en privat fællesvej i Herringløse, men hvad luppen finder, er der ingen konklusioner på endnu.

- Vi er ved at undersøge sagen, og er der noget, som er i strid med regler og rammer, så må vi begrænse det eller få det stoppet, siger formand for plan og teknikudvalget, Jens Børsting (S) om sagen på Kalkgravsvej, hvor beboerne oplever megen og tung trafik på deres private, fælles grusvej. I dag er der mindst syv firmaer på en adresse på vejen og der køres både med stilladser, grus og materialer til et trykkeri.

Udvalgsformanden er klar over, at problemerne har udviklet sig over en periode og han kalder naboernes henvendelser for veldokumenterede.

- Det her har udviklet sig over tid, det er der ingen tvivl, og vi har set naboernes henvendelse og tager den alvorligt. Det, de har sendt, er veldokumenteret. Men om der foregår aktiviteter, som ikke er lovlige, er for tidligt at konkludere, siger formand for plan- og teknikudvalget, Jens Børsting (S) og fortsætter:

- Det er lige nu vores opfattelse, at der ikke foregår noget, som er i strid med reglerne. Men derfor kan vi godt ende med at regulere kørslen i området. Der er jo tale om en privat fællesvej, hvor naboerne skal være enige om det, der foregår, siger han.

Indtil videre har kommunen givet afslag på, at en af virksomhederne på oplagringspladsen kan få lov at udvide. Det er et plakattrykkeri.

- Vi er i landzonen, og der ønsker vi ikke udvidelse af erhverv. Man kan godt være en lille opstarts-virksomhed, men vil man udvikle sig, så må man videre, siger Jens Børsting, som inden længe håber på at få et notat fra forvaltningen, om hvordan den ser på sagen.

Og så er det langt fra sikkert, at sagen ender som en politisk sag på et udvalgsmøde.

- Det er ikke sikkert, vi ender der. Hvis vi mener, at vi administrativt kan løse de udfordringer, som findes på Kalkgravsvej, så gør vi det. Kan vi ikke løse det til alles tilfredshed, så står det jo alle politikere frit for at rejse sagen politisk. Det vil jeg da selv se på, når vi kender forvaltningens udlægning af det, som foregår, siger han.

