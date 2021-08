Jens Børsting, formand for plan- og teknikudvalget tror på at en ændring af p-zonen i bymidten kan være en hjælp til de mange beboere i det nye Slagteriskole-kvarter, som har svært ved at finde plads til deres bil. Foto: Kim Rasmussen

Udvalgsformand om slagteri-kvarteret: - Det her er en hurtig hjælp på den korte bane

Roskilde - 07. august 2021

Der er ingen tvivl om, at der mangler p-pladser på den gamle slagteriskolegrund. Det kan godt være, at det var Roskilde Kommunes intention, at man skulle bo i den nye bydel uden at have bil. Virkeligheden har bare vist sig at være anderledes.

Nu lægger formanden for plan- og teknikudvalget, Jens Børsting (S), et forslag på bordet om at udvide den parkeringszone for bymidten, som blev indført tidligere på året. Det er hans håb, at det kan hjælpe beboerne på den korte bane, men om det løser problemet på den lange bane, tør han ikke spå om.

- Beboerne har haft en forventning om 106 pladser, og det er der ikke bygget. Ved at bygge 36 pladser rundt om arresten og ved at udvide p-zonen, så de med køb af p-licens kan holde på pladserne i et ubegrænset tidsrum, så håber jeg, at vi kommer et stykke ad vejen. Om vi kommer i mål kan kun tiden vise, siger han.

I dag er de nye p-pladser anlagt som tre-timers p-pladser.

Må ikke gøres private Selv om beboere her i avisen giver udtryk for, at de 36 nye pladser bør være private pladser kun til beboerne i Slagteri-kvarteret, så kommer det ikke til at ske.

- Det må vi ganske enkelt ikke. Vi må ikke bygge parkeringspladser for offentlige kroner og så give dem væk til private. Derfor er forslaget med at udvide p-zonen det bedste forsøg, jeg kan se for at hjælpe på de problemstillinger, som beboerne i rigt mål har gjort kommunen opmærksom på, siger Jens Børsting.

Om en eventuel udvidelse af p-zonen for bymidten kommer til at omfatte både de 36 nye pladser samt de eksisterende gamle pladser foran den gamle ting- og arrestbygning er uvist.

Op og ned om parkering i Slagteriskole-kvarteret Roskilde Kommune vedtog et meget lavt antal p-pladser i lokalplanen for Slagterigrunden. Normalt kræver kommunen 1,5 p-pladser per bolig. På Slagterigrunden blev det i første omgang reduceret til én p-plads per 150 kvadratmeter etageareal. Det skulle svare til 106 p-pladser.



Der blev også etableret en delebilordning i området, som ligger meget tæt på Roskilde Station.



I 2018 blev der givet en yderligere dispensation, så antallet af p-pladser kom helt ned på 75 pladser, inklusiv delebil-pladser og handicap-pladser. Reduktionen blev betinget af, at bygherren indbetalte til kommunens p-fond.



De 75 pladser skulle ifølge Roskilde Kommune fordele sig med 25 på terræn (inklusiv fem delebiler og tre handicap-pladser) og 50 p-pladser i kælder. Alle disse pladser er anlagt.



For midlerne fra p-fonden har kommunen anlagt 36 p-pladser på vejen syd og vest for Tinghuset – umiddelbart i forlængelse af Slagteristræde.



Bygherren indbetalte 3,1 million kroner til p-fonden, da de fik dispensationen. Det har kostet knapt otte millioner kroner at anlægge de nye p-pladser rundt om arresten.



Der er i alt 190 boliger i den nye bydel. Boligselskabet Sjælland har, 110 og Heimstaden har 80.



Det koster i øvrigt 600 kroner at købe en p-licens til bymidten eller 500 kroner for beboerne at købe en plads i p-kælderen, hvor der p.t. er ventetid på en p-plads.

- Det må vi politikere se på, når vi får sagen for på et udvalgsmøde, siger udvalgsformanden.

Umuligt at ændre p-norm Sagen kommer dog ikke med på det førstkommende udvalgsmøde, da forvaltningen ikke har haft tid nok til at gøre sagen klar, så den er forventeligt først med på et møde til september.

Jens Børsting kalder det svært til umuligt at lave om på den lave p-norm, som er lagt fast i lokalplanen.

- Det er umuligt at ændre på - eller i hvert tilfælde meget, meget dyrt. Det vil jo også kræve, at der er politisk opbakning til, at vi formelt ændrer, og den opbakning har jeg ikke set.

Hvis forslaget om at udvide p-zonen bliver vedtaget, så ser Jens Børsting frem til at se, hvordan det hjælper på situationen.

- Er det nok? Det må tiden vise, og skulle det så vise sig, at vi kan lave flere offentlige p-pladser i området, så er det noget, vi må se på hen ad vejen, siger han.

