Mathias Lund Sørensen var sammen med sin far Michael Sørensen og morfar Vagn Petersen fremme med et ønske i lørdagens udgave af DAGBLADET om en skaterpark i Jyllinge. Foto: Anders Ole Olsen Foto: Anders Ole Olsen

Udvalgsformand om skaterpark: Vigtigt at de unge viser, at de vil det her

Roskilde - 08. september 2020 kl. 17:52 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Et område med mulighed for streetsport i Jyllinge, som DAGBLADET skrev om i lørdagens udgave, lyder som en rigtig god ide, hvis man spørger ham, som sidder på kulturpengekassen, Claus Larsen (S), formand for kultur- og idrætsudvalget.

Men samme Larsen er også forsigtig i sin udmelding i forhold til at love for meget.

- Det lyder spændende, og et projekt af den slags lyder altid mere spændende, når det kommer nedefra, fra en gruppe borgere, som har lyst til at se det realiseret, siger Claus Larsen.

Må søge fonde Han tør ikke i første omgang love penge til projektet.

- De fleste ved nok godt, at vi ikke bare lige finder fem-seks millioner kroner til et projekt. Så indtil videre består den kommunale hjælp i at støtte til at få hjælp til ansøgninger til fonde. Men I mine øjne er det klart, at sådan et anlæg skal være kommunalt. Der vil jo også være både drift og vedligehold af anlægget efter, det er bygget, siger Claus Larsen, som dog øjner lidt penge i en pulje, der er afsat til udvikling af Jyllinge bymidte.

De unge skal med Han understreger, at projektet skal udspringe af lokale ønsker.

- Det er specielt vigtigt, at vi hører de unge, om det her er en god ide. Det er jo primært dem, som kommer til at bruge anlægget. Så det er vigtigt, at de unge sætter tiden af til at komme til møde om projektet, så vi kan se, at de gerne vil det her, siger Claus Larsen, som ud over at være kulturudvalgsformand også er daglig leder af Jyllingehallerne, hvor initiativtagerne har udset sig en placering tæt på.

- Det er arealer, der er udlagt til et formål som det her, og det ville være naturligt at placere et område til gadesport ved en idrætshal. Det skal passe ind til lokale forhold, siger han.

Kom til mødet Torsdag den 24. september klokken 18 er der møde om skaterparken, det finder sted i Jyllingehallerne.

- Kommer der stort set ingen, specielt hvis der ikke er nogen unge, så bliver det nok op ad bakke. Så derfor er det vigtigt, at dem, som vil det her, husker at komme, siger Claus Larsen.