Klima- og miljøudvalget i Roskilde Kommune har bedt om en redegørelse fra forsyningsselskabet Fors efter forureningen af drikkevandet i Roskilde by og dele af Lejre. Foto: Jens Wollesen

Udvalgsformand fik ingen sms'er om drikkevandsforurening

Politikerne ønsker en undersøgelse af, hvorfor det gik så galt med kommunikationen, da Roskilde blev ramt af drikkevandforurening. Det ligger fast efter, at klima- og miljøudvalget holdt møde. Undersøgelsen skal munde ud i en plan til fremtidig brug i lignende sager.

- Kommunikationen gik absolut ikke som ønsket. Det kunne vi og rigtig mange borgere konstatere. Derfor har vi bedt om en redegørelse fra Fors, så vi kan sikre os, at vi en anden gang ikke står med så mange borgere, som ad omvejen skal finde ud af, at de ikke må drikke vandet, siger Karim Arfaoui (S), formand for klima- og miljøudvalget.