På Snoldelev Bygade, tæt på krydset ved Køgevej og Salløvvej, er en ny Rema 1000 godt på vej. Plan- og Teknikudvalget har godkendt lokalplanen, som nu kun mangler en tur igennem Økonomiudvalget og Byrådet. Formentlig er der en butik på grunden om cirka et halvt år.

Udvalgsformand: Jeg håber, Dagli'Brugsen overlever

Roskilde - 13. december 2017 kl. 11:17 Af Britt Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er ganske vist. I løbet af få måneder vil der være opført en Rema 1000 i Salløv-krydset ved Snoldelev. På sit seneste møde godkendte et flertal i Plan- og Teknikudvalget lokalplanen.

De fleste høringssvar var positive, men der var også en underskriftsindsamling fra borgere i Gadstrup, som frygter, at den nye Rema 1000 vil betyde døden for Dagli'Brugsen i Gadstrup. De blev bemærket af udvalget.

- Jeg kan kun sige for mig selv. at det gør et stort indtryk, siger Torben Jørgensen (S), som er formand for Plan- og Teknikudvalget.

Han forklarer, at der er ingen tvivl om, at det bliver en udfordring for Dagli'Brugsen, at der kommer en Rema 1000 så tæt på.

- Jeg håber, at Dagli'Brugsen overlever. Det er den butik, som skal sikre, at de ældre i Gadstrup nemt kan handle i fremtiden, siger Torben Jørgensen og fortæller, at der samtidig har været et stort og markant ønske fra borgerne i Snoldelev, om at få en butik tæt på.

- Det har vi måtte vægte i forhold. Det her er fremtiden, siger Torben Jørgensen.

Nu skal lokalplanen lige cleares af i Økonomiudvalget og Byrådet, men herefter vurderer Torben Jørgensen, at det kommer til at gå stærkt, og at der formentlig er en butik klar om cirka et halvt år.

