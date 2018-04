Se billedserie Fritidspasordningen »Like My Life« får ressourcesvage børn og unge ind i foreningslivet. Men en tredjedel falder fra efter det første år, når tilskuddet fra kommunen forsvinder. Derfor vil kultur- og idrætsudvalget udvide ordningen for at få flere til at blive. Foto: Jens Wollesen

Udvalg er klar til at give børn og unge mere foreningshjælp

Roskilde - 25. april 2018 kl. 06:08 Af Britt Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Langt hen ad vejen er Roskilde Kommunes fritidspasordning »Like My Life« en succes.

Ordningen hjælper ressourcesvage børn og unge ind i foreningslivet ved give fritidsvejledning og betale op mod 1000 kroner for det første års medlemsskab af en forening.

Men nu vil kultur- og idrætsudvalget se på, om man kan fastholde endnu flere unge, når de først er kommet ind i foreningerne.

- For mange er det økonomien, som betyder, at de stopper efter et år, når tilskuddet udløber. fortæller formand for kultur- og idrætsudvalget, Claus Larsen (S).

Høj prioritet

Ordningen har været permanent de sidste fire år, hvor omkring 100 ikke-foreningsaktive børn og unge i alderen 6-17 år hver år har fået et fritidspas eller er blevet vejledt ind i foreningslivet.

- Foreningsverdenen har så meget at byde på for de unge mennesker, der kommer med en baggrund med meget få ressourcer. Derfor er »Like My Life« højt prioriteret for os i kultur- og idrætsudvalget. Som ordningen er nu, giver vi kun støtte ét år, og det betyder, at cirka en tredjedel de unge ikke hænger på, når støtten hører op. Det tal ligger på linje med tilsvarende indsatser i andre kommuner, men vi vil gerne bringe tallet ned i Roskilde Kommune, siger Claus Larsen.

Godkendt inden ferien

En model, der er i spil, er at yde 100 procent tilskud det første år, 75 procent andet år og 50 procent det tredje og sidste år.

- Vi har en forventning om, at budgettet kan bære det, siger Claus Larsen, som tror, der er politisk vilje til at finde ekstra midler, hvis puljen bliver brugt.

- Der var bred enighed i udvalget om, at det her skal vi gøre, siger Claus Larsen, som slet ikke kan skjule sin begejstring for ordningen.

Udvalget har bedt forvaltningen om at kigge på ændringerne, og så forventer Claus Larsen, at udvalget kan godkende ændringerne inden sommerferien.

Det er nemlig typisk efter sommerferien, at der er flest ansøgninger til »Like My Life«.