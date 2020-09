Skolebestyrelserne har svært ved at se, hvordan der skal findes yderligere besparelser på et allerede presset område. Foto: Kim Rasmussen

Udsultede skoler: Der er intet mere at spare af

Roskilde - 29. september 2020 kl. 13:52 Af Kristian Jørgensen Kontakt redaktionen

Afskedigelser og lappeløsninger har presset skolerne i Roskilde gennem flere år, og en ny besparelse på 13,8 millioner kroner på næste års budget vil være kritisk. Det er den nærmeste samstemmende melding fra skolerne i budgethøringen, som netop er udløbet.

Flere skoler peger på, at deres budgetter i forvejen er presset helt i bund af blandt andet udgifter til specialundervisning, og nye besparelser derfor vil have grelle konsekvenser.

»Vi har til budget 2020 allerede skåret helt ind til benet, med en handleplan hvor hver en krone er blevet vendt, hvilket har betydet en reducering af personalet med otte fuldtidsstillinger og forringelser på flere områder. De besparelser ser vi nu udmøntet i en væsentlig mere udfordrende pædagogisk hverdag, med langt flere eskaleringer af konflikter blandt vores elever, hvilket igen er med til at presse personalet. En yderligere besparelse vil kun forværre dette problem,« skriver bestyrelsen på Tjørnegårdskolen, der ser sig presset af generelle besparelser, nye ressourcemodeller, flere børn i segregerede tilbud, og af at hovedparten af distriktets elever vælger andre kommunale skoler.

Spændt til bristepunktet På Nordskolen i Jyllinge sætter bestyrelsen spørgsmålstegn ved, at alle partout skal spare samme procentsats, uanset hvad deres situation er. Skolen er midt i en politisk vedtaget genopretningsplan for økonomien, der er ramlet helt sammen, men samtidig skal den nu indhente nye besparelser.

»Skolens budgetter er spændt til bristepunktet, og eleverne i almenklasserne betaler i dag reelt set for tidligere tiders økonomiske uføre. De har derfor allerede i dag et økonomisk ringere grundlag end deres skolekammerater på de øvrige skoler. Vi finder derfor ikke, at Nordskolen skal være en del af budgetbesparelsen,« skriver bestyrelsen.

Ansvarsfralæggelse Der er i høringen en generel kritik - fra skoler såvel som andre områder - af hele måden at gribe besparelserne an. Ved at smøre en budgetreduktion på halvanden procent ud over det hele og lægge udmøntningen ud på decentralt niveau, gør politikerne bag budgettet sig ifølge talrige høringssvar - fra ikke bare skole, men alle områder - skyldige i ansvarsfralæggelse. Desuden gør det høringen til et paradenummer, fordi man som part ikke har noget konkret at forholde sig til.

»Det er på ingen måde medvirkende til transparens i processen og bevirker, at det opfattes som et pseudo-demokratisk anliggende,« skriver Margretheskolens bestyrelse.

Hvorfor overhovedet? Flere skoler nævner problemerne med at få pengene til specialundervisning til at række uden at lade det gå ud over den almindelige undervisning. For Absalons Skole betyder grønthøstermetoden, at de skal spare en halv million kroner i en økonomi, hvor udgifter til specialområdet langt overstiger skolens tildeling.

Besparelserne vil dermed forstærke det dilemma, at der ikke er råd til at styrke inklusionen i normalområdet, så man risikerer at skulle sende flere elever ender i eksterne og dyre specialtilbud. Skolebestyrelsen undrer sig grundlæggende over budgettets overordnede greb med at lappe kommunekassen ved at køre en besparelse ud over alle områder.

»Det er Byrådets ønske, at besparelserne skal medvirke til at »fylde kassen op« efter de senere års store anlægsudgifter. Men hvorfor er det medarbejderne og i sidste ende børnene, der skal bære konsekvenserne af kommunale anlægsopgaver?« skriver de.

Spar ipaden Sct. Jørgens Skoles bestyrelse går en lidt anden vej end mange andre. Ikke at de bifalder besparelser, men de peger på, hvor man kunne finde nogle af pengene, uden det går ud over kerneydelsen. Blandt andet vil de foretrække at skære i lærernes efteruddannelse frem for i deres nærvær med eleverne.

»Ydermere kan vi foreslå, at kommunen endnu engang tager op til overvejelse, hvorvidt det er nødvendigt at udbyde iPads til alle kommunens elever. Erfaringer på de mindre klassetrin har ikke været entydigt positive med hensyn til udbyttet af brug af iPads i undervisningen,« skriver bestyrelsen.

