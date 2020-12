Se billedserie Titte Boo er flyttet til større lokaler på Vester Hedevej 28A. I butikken kan man møde, set forrest fra venstre, Katrine Grønne, Britt Hillestrøm, Elisabet Nielsen og Malene Høybye. Bagerst er det Tom Nielsen. Foto: Jan Partoft

Udstyr til småfolk kræver mere plads

Roskilde - 27. december 2020 kl. 06:44 Af Tekst og foto: Jan Partoft Kontakt redaktionen

Børnetøj og udstyr til de mindste dagligdag kan godt være pladskrævende og specielt, når man lever af at sælge det. Den erfaring har ejerne af Titte Boo i Trekroner gjort og er flyttet til større lokaler på den anden side af jernbanen på Vester Hedevej 28A.

- Vi lå meget godt i Trekroner centeret, men efter tre år var det blevet for småt, siger Elisabeth Nielsen, der ejer virksomheden sammen med sin mand Tom Nielsen og datteren Malene Høybye.

- Specielt nu, hvor coronaen har sat gang i vores netbutik, har vi brug for mere plads, så da vi fandt lokalerne her valgte vi at flytte.

- Afstanden fra Trekroner er ikke ret stor, og her er der bedre plads til at parkere, og det er lettere for vores leverandører, at komme til med de store lastbiler uden at genere de andre beboere i området.

Ud over de tre ejere beskæftiger forretningen endnu to personer, det er Katrine Grønne, som sørger for, at internetkunderne får deres varer sendt afsted og Britt Hillestrøm i butikken. Sidstnævnte har 20 års erfaring inden for børnetøjs og -udstyrsbranchen. Hvis hun virker bekendt for roskildenserne skyldes det at hun tidligere havde forretningen Go'Gorilla i Algade.

I øjeblikket er den fysiske butik lukket på grund af coronarestriktionerne, der foreløbig gælder frem til og med 3. januar 2021.