Tour de France kommer ikke til Danmark i 2021, men først i 2022. Det gør sådan set ikke noget set med Roskilde Kommunes øjne. Det giver mere tid til planlægning, og måske bliver det en anelse lettere at skaffe frivillige. Foto: Scanpix

Send til din ven. X Artiklen: Udskudt tourstart koster halv million, men vækker glæde Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Udskudt tourstart koster halv million, men vækker glæde

Roskilde - 04. august 2020 kl. 08:33 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Tour de Frances indtog i Danmark er udskudt fra 2021 til 2022. På den måde undgår touren at skulle konkurrere om interessen med EM i fodbold, og lokalt ses flytningen ikke som en ned-Tour.

Læs også: Borgmester lever fint med tourstart i 2022

- Med en flytning får begge begivenheder en mere optimal eksponering, og det er godt for dem. Konkret her i Roskilde er vi bare glade for, at touren kommer til Roskilde, siger borgmester Tomas Breddam (S).

Med flytningen af Tour de France undgår man en weekend, hvor der skal bruges unaturligt mange frivillige, da både EM i fodbold, Roskilde Festival, Tour de France og DGI's landsstævne - som til næste år ligger i Svendborg - skulle konkurrere om de frivillige i samme weekend.

I 2022 er det »kun« Tour de France og Roskilde Festival, som skal bruge frivillige samtidig.

Ønskeweekenden

Tour-flytningen forventes at koste Roskilde Kommune i omegnen af 500.000 kroner.

- Det er et lille beløb taget eksponeringen i betragtning. Vi har ikke været ude og ansætte folk til specifikke Tour de France-stillinger, så vi må bare arbejde med touren yderligere et år, og vi får stadig Tour de France til Roskilde i den weekend, som er ønskeweekenden for os, siger Tomas Breddam, som ikke har brugt meget krudt på postyret omkring Tour de France-datoerne.

- Det har været i gode hænder. Vi er blevet orienteret, når vi skulle orienteres, og vi har mødtes, når der var behov. Med sådan et corona-forår som vi har haft, har jeg brugt min arbejdstid på andre mere presserende ting, siger han.

Får mere tid

For Pernille Kapler Andersen, kommunens programleder for Tour de France, betyder flytningen, at der bliver mere tid til at planlægge.

- Vi får mulighed for at se på kvaliteten af det, vi har planlagt, så vi er sikre på, at vi er helt klar til dagen. Vi skal bruge vores arbejde på at holde begejstringen oppe på frivilligsiden og sørge for at tage godt imod nye frivillige. For mit eget vedkommende betyder det, at der bliver lidt mere plads til de andre arbejdsopgaver, jeg til dagligt har i mit arbejde, siger hun.

Kommunen holdt et opstartsmøde på Roskilde Festival Højskole i forbindelse med Tour de France. Et sådant møde bliver formentlig afholdt en gang mere.

- Det ser vi på lige nu, og det bliver formentlig sådan, siger Pernille Kapler Andersen.

Nu mangler der en underskrift på en ny aftale mellem tour-arrangøren ASO og de danske interessenter, og så skal arrangementet formelt godkendes igen i blandt andet Roskildes byråd.

Til kalenderen betyder flytningen nu, at der vil være Tour de France i Roskilde og Lejre lørdag den 2. juli 2022 - og for at få det slået helt fast, så betyder udskydelsen ikke, at der laves om på de allerede udmeldte ruter i Danmark.

relaterede artikler

Tour de France-rytterne overnatter ikke i Roskilde 29. februar 2020 kl. 16:59

Tourstart og festival vil samarbejde om frivillige 08. februar 2020 kl. 14:12