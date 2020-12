Udskudt festival gennemføres lørdag

Det var den oprindelige plan for Maindream, en bæredygtig festival arrangeret af GRO SELV. Den skulle have fundet sted den 25.-27. september i år.

- Det blev tydeligt, at det ikke var etisk at afholde det som planlagt. Derfor har vi ændret formatet på Maindream, så det ikke længere er en samlet festival, men flere begivenheder rundt om i Danmark, siger Freja Sønnichsen fra GRO SELV.

- Det er ikke længere en festival som sådan, men et udvidet arrangement, siger Freja Sønnichsen.

Tre dages festival er blevet reduceret til fem timer fra klokken 15-20. Formålet er det samme - at fremme bæredygtig kultur blandt unge.

Maindream er egentlig skabt for at samle det bæredygtige fællesskab på tværs af Danmark, men at samle folk fra hele landet på ét sted er uhensigtsmæssigt, mener GRO SELV. Derfor er Maindream spredt ud til flere, mindre arrangementer.