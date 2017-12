Roskildes borgmester Joy Mogensen og Stevns' borgmester Mogens Haugaard Nielsen fik overrakt hver deres økse som tak for deres indsats som henholdsvis næstformand og formand for Østsjællands Beredskab. Foto: Per Christensen

Udskiftning i beredskabet: Borgmestre fik øksen

Formand de næste to år er Greves borgmester Pernille Beckmann (V), mens Høje-Taastrups borgmester Michael Ziegler er ny næstformand. Deres første gerning blev at overrække hædersbevisningen den forsølvede økse til deres forgængere som tak for deres indsats for beredskabet.

De otte borgmestre i beredskabskommissionen godkendte kort før jul en ny model for risikobaseret dimensionering for Østsjællands Beredskab. Modellen gør det både muligt at finde den planlagte besparelse på fem millioner kroner, der skal til for, at budgettet for 2018 hænger sammen, og samtidig er det en plan for, hvordan beredskabet kan bevare et serviceniveau, der er fagligt forsvarligt.