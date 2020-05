Det er mere relevant at afbryde samarbejdet med 3F end med Bech-Bruun, mener Lars Lindskov, som dog ikke ønsker nogen af delene. Foto: Kenn Thomsen

Udskældte advokater forbliver inde i varmen

Roskilde - 01. maj 2020 kl. 04:51 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Roskilde Kommune bliver ved med at benytte sig af advokatfirmaet Bech-Bruun.

Det er facit, efter at byrådet endnu en gang havde kommunens relation til det udskældte advokatfirma oppe at vende i aftes.

Det skete på baggrund af en form for »afværgeforslag« i økonomiudvalget fra Socialdemokratiet, som Enhedslisten havde begæret i byrådet.

Kommunen lagde Bech-Bruun på is i efteråret 2018, efter at det var kommet frem, at advokatfirmaet havde påtaget sig at gennemføre en advokatundersøgelse om Skats udbetaling af refusion af udbytteskat, samtidig med at det havde rådgivet nogle af de udenlandske virksomheder, som var blandt dem, der efter alt at dømme havde svindlet staten for milliarder.

Ved beslutningen om ikke at bruge Bech-Bruun spillede det blandt andet ind, at der i kommunens indkøbs- og udbudspolitik direkte står, at »kommunen vil søge at afvise virksomheder, som har unddraget eller medvirket til unddragelse af skattebetaling.«

Beslutningen gjaldt dog kun nye sager, så sager, firmaet allerede var blevet involveret i, kørte videre.

I begyndelsen af året blev forholdet tøet op. Da havde Advokatrådet afsluttet sin undersøgelse, som frifandt selskabet, men udpegede fire advokater, som fik bøder. Den afgørelse ankede Bech-Bruun, og med lange udsigter til en knude på dén løse ende genoptog Roskilde Kommune sine »normale« forbindelser til Bech-Bruun.

Siden har Skatteministeriet rejst erstatningskrav mod Bech-Bruun på mere end to milliarder, men det skal ikke ændre væsentligt på kommunens brug af firmaet, mener S.

- Vi er gået fra at være opmærksomme til at være særligt opmærksomme. Vi følge det tæt, noterede den socialdemokratiske gruppeformand, Jens Børsting.

- Ingen er sigtet, og ingen er dømt, og kan vi ikke acceptere, at vi sætter dem i skammekrogen på det grundlag, lød det fra Lars-Christian Brask (LA).

Andres tålmodighed var derimod brugt op.

- Det er anden gang, og der er stærke indicier imod firmaet, og der er mange andre gode advokatfirmaer, der kan levere det, kommunen har brug for. Tilmed har de ikke været særlig gode over for os som beslutningstagere til at forklare sig. Det har vi måttet læse i avisen, så det står væsentligt mere alvorligt til, end da vi besluttede at lukke for brugen af Bech-Bruun, sagde Jette Tjørnelund (V), som foreslog, at kommunens advokatbistand blev sendt i udbud.

Så langt ville Enhedslisten ikke gå, men var derudover enig.

- Det her er at sammenligne med en medarbejder, som sidder i en kasserer, og hvor der er mistanke om, at han tager af kassen, sagde Henrik Stougaard.

Lars Lindskov (K) mindede Venstre om, at udbudspolitikken blev vedtaget for et par måneder siden og så derfor ingen grund til at tage dét op igen. Desuden hyldede han princippet om, at man er uskyldig, indtil det modsatte er bevist.

- Vi har før set, at Kammeradvokaten har tabt sager. Som samarbejdspartner til Roskilde Kommune er det vigtigt, at man ikke bliver trukket igennem en vendetta i et politisk ærinde bare på grund af avisskriverier. Hvis vi skulle følge Enhedslisten, så skulle vi også afbryde samarbejdet med 3F. De er sammen med Advice og Falck blevet dømt for at optræde uetisk, sagde Lars Lindskov med reference til Falck-skandalen, hvor Bios blev presset ud af markedet med ufine metoder.

Henrik Stougaard ville ikke skrive under på, at kommunen bør vente på en dom.

- Det er slet ikke sikkert, der kommer en dom. Der kan blive indgået et indenretligt forlig, hvor Bech-Bruun indvilger i at betale noget til staten, og hvad så? I mine øjne drejer det her sig om, om kommunens udbudspolitik er til pynt eller til at handle efter, sagde Henrik Stougaard.

