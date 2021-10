Se billedserie Lea Marie Nielsen og Christian Delcomyn har på medarbejdersiden været med i planlægningen af den nye retspsykiatri, Udsigten. Her sidder de ved det multifunktionelle møbel, som blandt andet skal være stedet, hvor patienterne kan få en snak med personalet. Foto: Kenn Thomsen

Udsigten er fyldt med rum og ro

Roskilde - 02. oktober 2021 kl. 14:22 Af Britt Nielsen Kontakt redaktionen

21.000 kvadratmeter bygninger på Lindegårdsparken er tæt på at være færdig, og torsdag den 7. oktober bliver den nye retspsykiatri Udsigten indviet.

Mange års planlægning og byggeri er dermed nået sin afslutning.

- Det er helt fantastisk at se tegninger blive til mursten. Jeg håber, at patienter og personale bliver glade for at være her, lyder det fra Lea Marie Nielsen, som er klinisk sygeplejespecialist.

Sammen med sin kollega Christian Delcomyn, som har arbejdet som sygeplejerske i retspsykiatrien på Sct. Hans og i dag arbejder med kvalitet og udvikling, går hun en tur gennem bygningerne sammen med DAGBLADET.

Sikkerhed er en faktor, som er en del af selve udformningen af bygningen. Derfor vil der eksempelvis ikke være hegn omkring den. Indenfor er sikkerhed tænkt ind i alt, men på en måde, så det bliver integreret i det daglige liv.

Der er plads til 126 patienter. Det er patienter fra henholdsvis Psykiatrisk Center Sct. Hans og Glostrup, som flytter ind i Udsigten. De er dømt til behandling på hospitalet, da de både har psykiske lidelser og har begået kriminalitet.

- Vi har en kerneopgave. Patienterne skal ikke begå kriminalitet igen, siger Lea Marie Nielsen og forklarer, at patienterne først udskrives, når det er fagligt forsvarligt.

I gennemsnit er patienterne indlagt i fire-fem år.

Vigtigt med netværk I velkomsthuset, den fælles hovedindgang, er der en besøgsenhed med to store besøgslokaler og to lejligheder, hvor især den ene bliver indrettet til besøgende børn.

Her kan patienterne opretholde deres relationer til familie og venner.

- Det er vigtigt, at vi opretholder patienternes mulighed for at være sammen med deres netværk, så det synes vi, er en stor forbedring, siger Lea Marie Nielsen.

- Der kommer også folk fra kommunen eller Kriminalforsorgen, så vi har også mødelokaler, siger Christian Delcomyn.

Trygt og rart miljø Gangene er lange, men der er ikke en institutionsstemning. Måske fordi store vinduer ud til små atriumgårde eller den store have giver lys og noget at kigge på.

- Den indre perimeter er et trygt og rart miljø. Det skaber rum og ro til hver enkelt patient, så hver enkelt kan få den behandling, vedkommende har behov for, siger Lea Marie Nielsen og kigger ud i den store have, hvor forskellige typer stier slynger sig blandt bede, der har lidt vild beplantning.

Der er flere muligheder for at gå igennem haven.

- Hvis der sidder nogen, man ikke vil gå forbi, er der mulighed for at gå en anden vej, siger Christian Delcomyn.

Et samlingspunkt Et patientønske har været et nærværende personale. Derfor er der et personalekontor midt i fællesområdet på hvert sengeafsnit.

Kontoret er et multifunktionelt møbel, som patienter selv har været med til at designe. Her er der både mulighed for at sidde eller stå ved en slags disk.

- Vi vil gerne have, at det bliver et samlingspunkt, siger Lea Marie Nielsen, som flere gange på rundvisningen nævner, at det gælder om at passe på patienterne.

Aktiviteter er behandling Alt i bygningerne er tilrettelagt for at hjælpe patienterne i deres individuelle rejse til at få det bedre.

Lea Marie Nielsen åbner en dør til et rum, som hedder Indsigten.

Der er vinduer ud til den store have, og her er der plads til meditation eller yoga.

- Her kan man fordybe sig. Det er vi rigtig glade for, siger Lea Marie Nielsen.

Rundt om hjørnet kommer der et undervisningslokale, hvor der kan være mulighed for, at nogle patienter kan tage 9. eller 10. klasse. Det har ikke tidligere været muligt, da patienterne ikke må være væk i mere end tre timer.

- Det giver nye muligheder. Vi kigger også på e-sport, da forskningen peger på, at det kan være godt for psykisk syge, fortæller Lea Marie Nielsen.

På den anden side af haven er der blandt andet fitnessrum og multihal. Der går en bred trappe ned til hallen, som også kan fungere som siddepladser. Det giver mulighed for at samle folk til fodboldkampe eller filmaftener.

Et tværfagligt rehabiliteringsteam vil stå for at tilbyde forskellige aktiviteter i dette område, hvor der også er et varmtvandsbassin.

- Det kan ligne luksus, men her er det behandling. Nogle patienter har fysiske skavanker, andre er ikke vant til fysisk aktivitet og skal i gang, fortæller Lea Marie Nielsen.

- Og nogle patienter har problemer med kropsbevidsthed, lyder det fra Christian Delcomyn.

Der er også et musikrum, hvor patienter kan få musikterapi eller bare spille musik for interessens skyld.

