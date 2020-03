Udsigt til kommunal støtte til virksomheder

Store dele af erhvervslivet rammes hårdt af nedlukningen af samfundet, og det er ikke kun staten, der er parat til at støtte erhvervslivet i den vanskelige situation. Også Roskilde Kommune ser ud til at være parat med en hjælpende hånd.

På forslag af blandt andre formanden for vækst, erhverv og globalisering, Lars Lindskov (K), vil byrådet tage stilling til, om kommunen skal fremrykke sine betalinger for varer og tjenesteydelser, som allerede er købt.

Borgmester Tomas Breddam (S) siger, at han har svært ved at forestille sig, at der ikke skulle være opbakning til forslaget, men advarer imod at overvurdere effekten af det.