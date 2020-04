Mange plejehjemsbeboere og deres pårørende lider unødvendigt under, at de ikke kan ses. En formandsbeslutning har sat gang i, at der nu hurtigt bliver set på, hvor der kan åbnes for udebesøg. Foto: Elmer Madsen

Udsigt til hurtig åbning for udebesøg på plejecentre

Roskilde - 24. april 2020 kl. 11:56 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mange ældre på kommunens plejecentre kan så småt begynde at glæde sig til at kunne se sine kære igen.

Det har det knebet med mange steder, eftersom plejecentrene har været lukket helt ned siden begyndelsen af coronakrisen, men nu har Sundhedsstyrelsen løsnet lidt op og præciseret, at forbud mod besøg ikke gælder udearealerne, og de muligheder skal Roskilde Kommune udnytte hurtigst muligt.

Det mener formanden for sundheds- og omsorgsudvalget, Morten gjerskov (S), som i dag har truffet en formandsbeslutning om at sætte forvaltningen i gang med at undersøge, hvor og hvordan udebesøg praktisk vil kunne lade sig gøre. Når forvaltningen har forberedt sagen, vil udvalget holde et ekstraordinært møde, formentlig tirsdag eller onsdag i næste uge, hvor der kan træffes en beslutning.

- Ellers skulle vi vente til udvalgets næste møde, som først er den 6. maj, og det er der for længe til, synes jeg, siger Morten Gjerskov.

Det vil næppe være samtlige plejecentre, hvor udebesøg vil kunne gennemføres. Visse steder vil geografi eller fysiske rammer kunne spænde ben for, at det kan lade sig gøre, vurderer formanden. Det er blandt andet det, forvaltningen nu skal undersøge.

I andre tilfælde kan andre forhold, fx sygdom, spænde ben for, at plejecentrenes beboere kan komme til at se deres pårørende igen. Men for manges vedkommende vil der formentlig kunne findes en forsvarlig måde at få besøg under åben himmel.

- Det skal ikke blive et pres, og der er jo også mange steder, hvor man har fundet gode løsninger med at mødes over Skype elle andre ting, men for andre er det ikke nok, og der er nogle, der lider unødvendigt ved fx ikke at kunne se ledsager gennem et langt liv. Det vil mange formentlig kunne - men det handler kun om at se hinanden. Man kommer ikke til at kramme hinanden eller sidde med oldebørnene på skødet, siger Morten Gjerskov.

