Se billedserie På lørdag kan man blandt andet møde 52-årige Asger Holmgaard til udsattemessen i Byens Hus. Han har været ledig i fem år og har søgt mere end 500 jobs. Derudover blev han også ramt af kontanthjælpsloftet. Han har dog netop fået et sæsonbetinget job. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Udsattemesse: 500 ansøgninger har ikke ført til job

Roskilde - 13. april 2018 kl. 05:38 Af Britt Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Når der på lørdag er udsattemesse i Byens Hus, er 52-årige Asger Holmgaard en af dem, gæsterne kan møde.

Asger Holmgaard fortæller, at der var en anden ånd i 80'erne. Han ville tage et sabatår efter gymnasiet, men det blev til flere.

Han var blandt andet på højskole og arbejdede i nogle år i udlandet. Og så arbejdede han som musiker.

- Så får man familie og vil gerne have noget mere fast, siger Asger Holmgaard, som derfor blev uddannet til ernæringshjælper i 2012.

Siden har han søgt over 500 stillinger uden at få et fast job.

Asger Holmgaard har været i virksomhedspraktik tre gange.

- Under virksomhedspraktikken får man bare sin kontanthjælp, siger Asger Holmgaard forklarer, at de timer ikke tæller, så han kan opfylde reglen med 225 timers arbejde for ikke at blive ramt af kontanthjælpsloftet.

På udsattemessen skal Asger Holmgaard blandt andet tale med en byrådspolitiker.

Udsattemessen finder sted lørdag fra klokken 11-14 på Stændertorvet og Byens Hus.

