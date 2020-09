Udsat i maj: Nu kommer udstillingen Kunst 4040

I tre dage vil du kunne opleve kunst i Jyllingecenteret. Det drejer sig om torsdag, fredag og lørdag i denne uge. Udstillingen skulle have været holdt i maj, men på grund af corona måtte den udskyldes. Udstillingens holdes under pavilloner inden i Jyllingecenteret og der vil være mere end 15 forskellige kunstarter at se på. Der er alt fra håndgjort sølv over raku og stentøj til træ, bronze, malerier, fotografier, glaskunst og læder.