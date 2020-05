Udnævnt til ny skoleleder efter to måneder som vikar

Mads Frost Hansen nåede lige at blive konstitueret skoleleder på Skt. Josefs Skole og Børnehave i Roskilde, inden alle skoler blev lukket for at bremse coronasmitten.

Nu har skolens bestyrelse meddelt, at han er ansat som ny skoleleder med tiltrædelse tirsdag den 12. maj, da den tidligere skoleleder Thorsten Dyngby har været nødt til at stoppe på grund af sygdom.

Mads Frost Hansen har været på Skt. Josefs Skole siden 2006 og har været lærer, afdelingsleder for udskolingen og fra 2013 viceskoleleder. I sin tid som konstitueret skoleleder har han skullet gøre skolen klar til hjemmeundervisning og sørget for, at lærerne blev undervist i IT til formålet.