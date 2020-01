Udligning ser ud til at ramme Roskilde hårdt

- Jeg kan kun frygte, at det bliver værre denne her gang. Selvfølgelig har jeg forståelse for, at der er behov for at skabe balance, men det her udkast skaber ubalance. Det er jo dyrt at bo i hovedstadsområdet, og derfor er det mig en gåde, at der ikke bliver set på rådighedsbeløbenes størrelse. I kommunen arbejder vi benhårdt på at skabe bedre balance, men når de tager denne her slags redskaber ind, skaber de risiko for, at rådighedsbeløbet falder, og vi derfor skubber nogen ud, fordi de ikke har råd til at bo i Roskilde, siger han.