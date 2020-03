Ronni Guldbrandsen sælger vintagetøj i Gutzag i Algade 38 i Roskilde, men har ikke så mange kunder som normalt. Derfor er han glad for, at hans udlejer har nedsat huslejen. Foto: Kristian Jørgensen

Artiklen: Udlejer nedsætter husleje for butikker og opfordrer andre til at følge trop

Udlejer nedsætter husleje for butikker og opfordrer andre til at følge trop

Sådan lød budskabet fra journalist Anders Sigdal, der ejer Algade 38 sammen med sin bror. De nedsatte huslejen for de to forretninger, der ligger på adressen, så de ikke skulle betale for de 14 dage, hvor Danmark blev lukket ned.

»Er medejer af et mindre erhvervslejemål i Roskilde, og vi har besluttet at give vores lejere nedsættelse af huslejen i øjeblikket. Jeg håber, andre udlejere vil følge trop, og hjælpe de små butikker.«

