"Vi føler os forpligtet og tør ikke lade være med at komme hver eneste dag, nu gennem flere år, bare for at sikre nogenlunde forhold," skriver pårørende i en klage over de forhold, deres mor lever under på plejehjemmet. Foto: Allan Nørregaard

»Uden familien havde han været død nu«

Sådan indledte en kvinde i 2019 et fortvivlet brev til politikerne i Roskilde Byråd. På det tidspunkt havde hendes ægtemand boet på plejehjem i et par måneder, og det havde ikke været nogen god oplevelse.

»Jeg græder, mens jeg kører fra Trekroner Plejecenter. Igen. I frustration over manglende omsorg for min hjerneskadede mand.«

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her