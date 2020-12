Roskilde Gymnasium plejer at være helt fyldt til sit åbent hus-arrangement i januar, men i år inviteres der kun inden for via nettet. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Uddannelsessteder kan ikke holde åbent hus: Må byde inden for på nettet

Roskilde - 20. december 2020 kl. 15:01 Af Katrine H. Kristensen Kontakt redaktionen

- Vi er lidt blevet nødt til at ryste posen og tænke nyt.

Sådan lyder det fra Johnny Vinkel, der er rektor ved Himmelev Gymnasium. Det sker efter, at Covid-19-pandemien gør det umuligt for uddannelsesinstitutionerne at invitere uddannelsessøgende fysisk indenfor i januar. For første gang kommer åbent hus derfor til at foregå virtuelt.

- Vi er i fuld gang med at tænke tanker på, hvordan vi arrangerer det på en ordentlig måde. Det bliver formentlig sådan, at der bliver en speciel del af hjemmesiden, man starter op på, og så vil der være nogle forskellige præsentationer af forskellige studieretninger, fagpakker og opbygning af uddannelserne, som man kan klikke sig ind på. Samtidig kan man få stillet spørgsmål gennem en online chat, siger Johnny Vinkel.

Han tror dog, at der bliver færre, som vil deltage på selve åbent hus-aftenen.

- Det er nok langt fra alle, som vil sidde klar online på selve aftenen, men det gode er, at man nu kan få mulighed for at genbesøge sider, det kan være på youtube eller Facebook, hvor man kan gense præsentationerne.

Gode erfaringer fra virtuel messe Når Roskilde Katedralskole holder deres første virtuelle åbent hus-arrangement, vil personalet drage på erfaringer fra uddannelsesmessen i november, der også blev afholdt virtuelt.

Hvornår er der virtuelt åbent hus? HTX Roskilde onsdag 13. januar kl. 19

Roskilde Handelsskole torsdag 21. januar kl. 19

Roskilde Tekniske Skole lørdag 23. januar kl. 10-14

Roskilde Gymnasium mandag 25. januar kl. 19

Himmelev Gymnasium tirsdag 26. januar kl. 19

Roskilde Katedralskole onsdag 27. januar kl. 19 - Vi har gode erfaringer fra uddannelsesmessen. Der var stationer, hvor studievejlederen fortalte om, hvordan det var at gå på gymnasiet. Vi havde et chatrum, hvor man kunne stille spørgsmål og kommenterer online, som både lærere, elever og studievejleder svarede på, hvilket fungerede godt. Vi forestiller os at lave noget tilsvarende til januar, siger Claus Niller, rektor ved Roskilde Katedralskole, men understreger at:

- Men med 1400 mennesker på besøg til åbent hus, som vi plejer at have, så emmer skolen af liv og en fantastisk stemning, og det er svært at skabe over en computerskærm, men vi vil gøre vores bedste.

Det kan dog være svært for uddannelsesinstitutionerne at planlægge åbent hus, når Covid-19-pandemien har sendt samtlige elever hjem.

- Vi vil gerne have en kombination af live, og noget der er optaget. Men jeg er lidt forbeholden, da vi ikke ved, hvor meget det bliver muligt at optage på forhånd, fordi situationen er usikker. Vi ved ikke, om vi overhovedet er tilbage på skolen den 27 januar, hvor vi holder åbent hus. Vi vil jo gerne vise eksempler på undervisningen til åbent hus, men så vil det jo kræve, at der er undervisning, siger Claus Niller.

Roskilde Katedralskole holdt i efteråret en virtuel uddannelsesmesse og vil bruge erfaringer derfra, når de holder virtuelt åbent hus-arrangement den 27. januar.

Gør afstandene mindre Ved åbent hus i Roskilde Tekniske Skole og HTX Roskilde får de besøgende mulighed for gennem en 360 graders video at bevæge sig rundt på skolerne og komme ud til forskellige værksteder og få besvaret spørgsmål af elever og lærere.

Kommunikationschef Jacob Christiansen mener, at det virtuelle åbent hus giver mulighed for at deltage, selvom man bor langt væk fra Roskilde.

- Det virtuelle gør det uafhængig af tid og sted. Vi oplever elever, der er i tvivl om, de skal være tømrer, landmand eller mediegrafikere. Vi ligger fysisk spredt med forskellige afdelinger. På den måde er det nemt at gå på opdagelse, når man har det hele samlet virtuelt, end hvis man skulle bevæge sig fysisk rundt til alle stederne. Vi håber, at vi får flere deltagende udenfor Roskilde-området, da de ikke skal tage den lange vej for at kunne deltage, siger han og fortsætter:

- Til gengæld får du ikke på samme måde fornemmelse af vores fysiske faciliteter, som vi oplever, at folk er rigtig glade for at komme og se. Der er bare en anden følelse at opleve og kunne røre faciliteterne end at se dem over en skærm. Noget af det vi også ligger op til er, at man efterfølgende kan booke et besøg, hvor man kan komme ud selv og snakke med en studievejleder.

Vil bruge det i fremtiden På Roskilde Gymnasium kommer åbent hus til at foregå sådan, at rektor og nogle elever vil starte med at holde en introduktionstale, hvorefter der vil være virtuel rundvisning af skolen, og til sidst vil der være mulighed for at høre oplæg og stille spørgsmål online.

Selvom rektor på Roskilde Gymnasium, Henrik Nevers, ærgrer sig over, at besøgende ikke får mulighed for at mærke skolens fællesskab, atmosfære og værdier samt møde elever og lærere, ser han også muligheder i, at åbent hus foregår virtuelt.

- Det er meget nyt for os alle, men der er også muligheder i det digitale univers. For eksempel vil mange efterskoleelever kunne deltage, og de har normalt ikke haft mulighed for at komme. I fremtiden kunne man godt lave en kombination af det fysiske fremmøde og digitale univers til åbent hus-arrangementer. Det giver god mening at kunne streame det efterfølgende, hvis man af en eller anden grund ikke kan komme den aften, siger Henrik Nevers.

