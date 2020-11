Uddannelsesmesse for unge bliver i år virtuel

Arrangementet er hovedsageligt for elever og forældre i grundskolen, der står over for det første uddannelsesvalg.

Til det virtuelle arrangement vil elever og forældre få mulighed for at stifte bekendtskab med mange af de lokale ungdomsuddannelser, som er relevante for uddannelsesvalget efter grundskolen. Uddannelserne vil holde et kort oplæg, hvorefter elever og forældre kan stille live spørgsmål til de lærere, vejledere og elever, der er til stede.