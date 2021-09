U12-trampolinspringer fra Roskilde er blevet danmarksmester

- Efter så lang en pause var det vigtigt både for springerne og for trampolinsporten at komme ud og springe konkurrence igen. Det betyder meget for motivationen at mødes på tværs af klubber og fejre hinandens udvikling og måle sin egen op mod andre springere. I en sport som trampolin, hvor det kræver så meget præcision, så er det også et helt andet game at holde nerverne under kontrol i konkurrence i forhold til i træning - der er under 30 sekunder til at ramme sin øvelse på 10 spring. Det var fedt at se springerne arbejde med sig selv her til DM og lave deres nye øvelser i konkurrence efter så lang en pause fra konkurrence-oplevelsen, siger cheftræner Maila Walmod.