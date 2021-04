Tyvstart på prøve-Tour

Selv om der stadig er over et år til, at Tour de France-feltet 2. juli 2022 skal køre fra Roskilde over Lejre, Holbæk, Odsherred, Kalundborg og Slagelse kommuner over Storebælts-broen til målet i Nyborg, har en række af aktørerne gennemført en tyvstart på ruten.