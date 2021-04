For præcis et år siden blev der begået indbrud på byggepladsen ved Roskilde Tekniske Skole, hvor en ny værkstedsfløj var under opførelse. Nu er to brødre blevet dømt for tyverierne. Foto: Kenn Thomsen

Tyverier på byggepladser var organiseret kriminalitet

Det var ikke for at fylde deres egen slunkne værktøjskasser, at to brødre fra Helsingør i april sidste år drog til Roskilde for at stjæle værktøj.

De stjal på bestilling af »en kammerat« og i mængder, der gjorde, at både politi og anklagemyndighed vurderede, at tyverierne måtte betragtes som organiseret kriminalitet.