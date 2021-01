Musicon-sekretariatet var tirsdag aften udsat for indbrud. Billedet her viser Den Røde Tråd på Musicon, hvor der er ved at blive opført boliger. Foto: Kim Rasmussen

Tyverialarmerne bimlede: Forpustet 17-årig havde ingen god forklaring

En forpustet og nervøs 17-årig mand fra Albertslund havde svært ved at forklare, hvad han lavede i området, da politiet traf ham tirsdag aften, efter at flere alarmer var blevet aktiviteret hos Muscon-sekretariatet på Pulsen i Roskilde.

Flere patruljer blev sendt til stedet klokken 20.51, og en hundepatrulje fandt den 17-årige kun få hundrede meter fra gerningsstedet. Politiet mistænkte ham for at stå bag indbruddet, så han blev anholdt, sigtet for indbrud og taget med til politistationen til afhøring. Han blev ved visitation fundet i besiddelse af 0,44 gram hash og blev sigtet for lov om euforiserende stoffer.