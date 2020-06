Foto: THOMAS OLSEN

Tyveri af Wunderbaum endte som røveri

Roskilde - 24. juni 2020 kl. 11:56 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

To litauere står utvivlsomt til en ubetinget frihedsstraf og efterfølgende udvisning, efter at de tirsdag eftermiddag blev taget på fersk gerning under et tyveri i Bauhaus i Roskilde.

Duoen havde taget en dunk motorolie og fire Wunderbaum dufttræer og var løbet ud af butikken med personalet i hælene. Udenfor på parkeringspladsen befandt sig tilfældigvis en politimand. Han havde fri og skulle i byggemarkedet i privat ærinde, men han bemærkede optrinnet og skyndte sig at gøre, hvad han kunne, så tyvene ikke stak af. Han identificerede sig som politimand ved at hive sit politiskilt frem, og i håb om at få fat i tændingsnøglen stak han overkroppen ind gennem den åbne rude i den bil, som litauerne skulle til at køre væk. En af litauerne kvitterede med at give betjenten et par albueslag i ansigtet, og dermed var der ikke læn gere tale om tyveri, men røveri og om vold mod »en person, der handler i medfør af offentlig tjeneste,« som det så smukt er formuleret i straffelovens paragraf 119.

Ifølge Martin Bjerregaard fra Midt- og Vestsjællands politi tiltrak postyret sig så stor opmærksomhed, at flere andre stimlede sammen om litauernes bil, så det blev komplet umuligt for dem at køre nogen som helst steder hen. Og duoen blev serveret på et sølvfad til de vagthavende betjente, der kort efter kom for at tage sig af balterne, som bliver fremstillet i grundlovsforhør i Retten i Roskilde i løbet af eftermiddagen.

