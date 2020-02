Tyvebande kørte køleskab bort i hvid kassevogn

Medarbejderne i BECs afdeling på Langebjergvænget i Roskilde nåede ikke at få megen glæde af det køleskab, virksomheden fik leveret i fredags. Søndag aften blev køleskabet nemlig stjålet under et indbrud, der fandt sted i tidsrummet klokken 22.55 til 23.05.

Weekenden bød også på et andet indbrud i samme kvarter. På Langebjergvænget fik arkitekt- og ingeniørfirmaet 2T stjålet otte-ni bærbare computere, hovedparten af dem af mærket Acer. Tyvene er kommet ind ved at sparke en dør op, og der var efterladt et sålaftryk under dørhåndtaget.