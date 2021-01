Tyve stak af på stjålen el-mountainbike

Så da en mand på Rørholm i Roskilde klokken 23.30 tirsdag aften hørte larm fra sit skur og gennem vinduet så to personer derude, fik han travlt med at komme ud af døren.

I skuret stod nemlig hans nye cykel, og det var den, de to ubudne gæster havde været inde for at tage og nu flygtede ud gennem hækken med.

Cykelejeren valgte at køre ud i området for at lede, mens hans kone ringede efter politiet, som også troppede op og ledte efter tyvene og cyklen med en hundepatrulje, men uden at finde nogle af delene.