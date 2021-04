Selv om de bor på 1. sal, slap beboerne i et hus ikke for indbrud. Foto: Kim Rasmussen

Tyve satte stige op til vindue

Folk med for lange fingre har to gange været på spil i Jernaldergården i den østlige del af Trekroner i weekenden.

Ved det ene sted var der sat en stige op til et soveværelsesvindue på 1. sal, og vinduet var brudt op. Soveværelset var gennemrodet, men umiddelbart ser der ikke ud til at være stjålet noget. Indbruddet kan være sket mellem fredag klokken 16.30 og søndag klokken 14.

Det andet indbrud i Jernaldergården fandt sted søndag morgen klokken 4.41, hvor to mørke skikkelser blev set løbe væk, efter de havde været inde i en garage, som de var kommet ind i via en ulåst garagedør. Heller ikke her er der meldt noget stjålet.