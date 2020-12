Tyve på bræk hos Flot

Brækjernet har været på arbejde natten mellem mandag og tirsdag i forretningen Flot i Allehelgensgade. Lidt over klokken fem morgen gik alarmen i butikken, og inden nogen nåede frem var tyven eller tyvene nået indenfor ved at brække en beskyttelsesjalousi af væggen og to døre op på bagsiden af bygningen. Da ejeren nåede frem var tyvene væk og det flød med tøj på gulvet. Hvor meget der er forsvundet havde butiksejeren ikke overblik over, da indbruddet blev meldt til politiet.